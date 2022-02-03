«Динамо» продолжит платить зарплату Супряге и Рамиресу
Рамирес: «Важно, чтобы «Спортинг» побеждал, а я забивал много голов»
Форвард рассказал о задачах в новой команде
12:21
Фото: ФК Динамо
Нападающий Эрик Рамирес прокомментировал lne.es свой переход из «Динамо» в «Спортинг» Хихон.
«Важно, чтобы команда побеждала, а я забивал много голов. Это то, что нам нужно больше всего. Я очень взволнован этим этапом в новом клубе.
У меня есть четкая цель. Надеюсь внести свой вклад в ее достижение. Уверен, мы можем двигаться вперед. За последнее время я добился прогресса. Теперь у меня есть возможность, которой я хочу воспользоваться наилучшим образом».
Рамирес отдан в аренду до конца сезона.
Сообщалось, что у испанцев не будет права выкупа.
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