Рамирес: «Важно, чтобы «Спортинг» побеждал, а я забивал много голов»

Фото: ФК Динамо

Нападающий Эрик Рамирес прокомментировал lne.es свой переход из «Динамо» в «Спортинг» Хихон.

У меня есть четкая цель. Надеюсь внести свой вклад в ее достижение. Уверен, мы можем двигаться вперед. За последнее время я добился прогресса. Теперь у меня есть возможность, которой я хочу воспользоваться наилучшим образом».