Рамос: «Больно, что не сыграю на Евро»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не поможет сборной Испании на грядущем Евро-2020. Футболист поделился эмоциями от упущенной возможности в своем Twitter.
«После нескольких тяжелых месяцев и странного сезона, в котором я испытал то, чего никогда прежде в карьере не ощущал, приходит новость о Евро.
Я боролся и работал каждый день, душой и телом, чтобы добиться 100-процентных результатов в «Реале» и сборной, но не всегда все складывается так, как хочется.
Мне больно, что я не смог сильнее помочь своей команде и не сыграю за Испанию. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году, как мы всегда делали.
Больно оттого, что я не смогу представлять свою страну, но я должен быть честным и искренним.
Я желаю всем товарищам по команде удачи и отличного турнира. Стану еще одним из тех, кто будет болеть за вас дома».
Напомним, капитан мадридцев получил повреждение за несколько туров до конца Ли Лиги.
Полная заявка сборной Испании на Евро.
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