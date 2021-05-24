Рамос: «Больно, что не сыграю на Евро»

Серхио Рамос / фото - Getty Images

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не поможет сборной Испании на грядущем Евро-2020. Футболист поделился эмоциями от упущенной возможности в своем Twitter.

Я боролся и работал каждый день, душой и телом, чтобы добиться 100-процентных результатов в «Реале» и сборной, но не всегда все складывается так, как хочется.

Мне больно, что я не смог сильнее помочь своей команде и не сыграю за Испанию. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году, как мы всегда делали.

Больно оттого, что я не смогу представлять свою страну, но я должен быть честным и искренним.

Я желаю всем товарищам по команде удачи и отличного турнира. Стану еще одним из тех, кто будет болеть за вас дома».