Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с чемпионами Франции

Защитник провел все начало сезона в лазарете

Серхио Рамос / фото - Eurosport

Этим летом легендарный испанский защитник Серхио Рамос перебрался из «Реала» в ПСЖ на правах свободного агента.

35-летний игрок пока что не успел провести ни одного матча за парижский гранд, так как пропустил все начало сезона из-за повреждения.

В клубе рассчитывают, что звездный футболист сможет дебютировать за клуб уже в следующем матче чемпионата, сообщает Sport.es.

В пятницу, 29-го октября парижане встретятся с действующим чемпионами Франции – «Лиллем», и ожидается, что испанец впервые выйдет на поле в футболке ПСЖ именно в этой встрече.

Напомним, Месси впервые за 16 лет не сумел забить в четырех стартовых матчах чемпионата подряд.