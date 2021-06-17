Рамос: «Когда я согласился на условия «Реала», мне сказали, что время истекло»

Серхио Рамос / фото - Getty Images

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на финальной пресс-конференции рассказал, почему сорвалась его сделка со «сливочными».

А потом мне сообщили, что предложения больше нет, время истекло. Я хотел уже принять предложение, полагал, что оно еще действует, но мне сказали, что уже поздно.

У нас всегда были великолепные отношения с президентом Флорентино Пересом, как у отца и сына. Но у всех семей бывают свои взлеты и падения. У меня сохранятся позитивные воспоминания о 16 годах, проведенных здесь».