Рамос: «Реал» навсегда в моем сердце»
Рамос: «Когда я согласился на условия «Реала», мне сказали, что время истекло»
Изначально испанец хотел контракт на 2 года
16:34
Серхио Рамос / фото - Getty Images
Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на финальной пресс-конференции рассказал, почему сорвалась его сделка со «сливочными».
«Я никогда не хотел покинуть «Реал», хотел всегда играть здесь. Клуб предложил мне однолетний контракт с понижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, ради себя и своей семьи.
А потом мне сообщили, что предложения больше нет, время истекло. Я хотел уже принять предложение, полагал, что оно еще действует, но мне сказали, что уже поздно.
У нас всегда были великолепные отношения с президентом Флорентино Пересом, как у отца и сына. Но у всех семей бывают свои взлеты и падения. У меня сохранятся позитивные воспоминания о 16 годах, проведенных здесь».
Напомним, Рамос попрощался с клубом и болельщиками.
Комментарии 0