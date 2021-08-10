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Рамос может пропустить еще два месяца из-за травмы ноги. Испанцу как-то не везет

Защитник ПСЖ продолжает восстановление
Футбол Лига 1 (Франция)
21:46
Рамос может пропустить еще два месяца из-за травмы ноги. Испанцу как-то не везет
Серхио Рамос / Фото - news.liga.net
Защитник ПСЖ Серхио Рамос продолжает восстановление после мышечной травмы левой ноги. 

Титулованный испанец может пропустить еще от одного до двух месяцев. Об этом сообщает Culture PSG.

Некоторое время назад футболист уже проводил тренировочный процесс на поле, однако отдельно от команды.

Напомним, Рамос заключил соглашение с ПСЖ контракт в качестве свободного агента.

А тем временем Лионель Месси уже прибыл в Париж, чтобы стать игроком местного ПСЖ. Пресс-конференцию, где игрок появится перед публикой, назначили на завтра, на 12:00. 
Владимир Кириченко
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Серхио Рамос ПСЖ

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