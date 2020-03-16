Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в матче с «Реалом»
Рамос: «Мы вышли на поле с желанием пройти дальше»
«Реал» прошел «Аталанту» в Лиге чемпионов
12:10
Фото: twitter.com/realmadrid
Защитник «Реала» Серхио Рамос доволен проходом команды в четвертьфинал Лиги чемпионов и победой над «Аталантой». Слова игрока приводит сайт UEFA.
«Задачей был проход в следующий раунд. Мы вышли на поле с желанием пройти дальше, контролировать мяч и игру. Мы создали много моментов и могли забить больше голов, но так у нас на протяжении всего сезона.
Мы не знали, как «Аталанта» будет прессинговать, но мы быстро взяли игру под контроль. Мы знали, что, учитывая скорость их атакующих игроков, будем в опасности, однако все прошло хорошо, моментов у них было немного.
О контракте мне пока нечего сказать, как только будут новости, я все расскажу».
Также в четвертьфинал вышел «Манчестер Сити».