Рамос: «Мы вышли на поле с желанием пройти дальше»

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Защитник «Реала» Серхио Рамос доволен проходом команды в четвертьфинал Лиги чемпионов и победой над «Аталантой». Слова игрока приводит сайт UEFA.

Мы не знали, как «Аталанта» будет прессинговать, но мы быстро взяли игру под контроль. Мы знали, что, учитывая скорость их атакующих игроков, будем в опасности, однако все прошло хорошо, моментов у них было немного.

О контракте мне пока нечего сказать, как только будут новости, я все расскажу».