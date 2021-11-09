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Рамос начал тренироваться в общей группе ПСЖ

Еще до недавнего времени у Серхио были проблемы со здоровьем

Футбол Лига 1 (Франция)
17:48
Рамос начал тренироваться в общей группе ПСЖ
Серхио Рамос / Фото: MARCA

Защитник ПСЖ Серхио Рамос приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien

На текущий момент известно, что испанец участвовал в тренировочном матча основного состава против молодых игроков.

Отметим, что Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно, но из-за травмы икроножной мышцы до сих пор не дебютировал за команду.

Напомним, ранее стало известно,  во сколько ПСЖ обойдется расторжение контракта с Рамосом.

Карен Агабекян
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ПСЖ Серхио Рамос

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