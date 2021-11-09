Рамос начал тренироваться в общей группе ПСЖ

Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Игокея». Видео трансляция
19:00
Защитник ПСЖ Серхио Рамос приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien
На текущий момент известно, что испанец участвовал в тренировочном матча основного состава против молодых игроков.
Отметим, что Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно, но из-за травмы икроножной мышцы до сих пор не дебютировал за команду.
Напомним, ранее стало известно, во сколько ПСЖ обойдется расторжение контракта с Рамосом.
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