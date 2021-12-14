Рамос – о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Предпочел бы, чтобы дуэли с «Реалом» не было»
Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал для Marca жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов, где парижанам предстоит сыграть с мадридским «Реалом»:
«Я бы предпочел, чтобы дуэли с «Реалом» не было, но возвращение на «Сантьяго Бернабеу» – повод для радости. Из-за ковида я не смог попрощаться с «Реалом».
Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы ПСЖ досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю «Реал».
Теперь я защитник ПСЖ, и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За ПСЖ я буду биться насмерть».
Защитник провел 16 лет своей карьеры в футболке «сливочных», 6 из которых – с капитанской повязкой. Этим летом испанец перешел во французский гранд на правах свободного агента.
Команды не сразу получили друг друга в жеребьевке. Изначально, «Реалу» выпала «Бенфика» Яремчука, а ПСЖ должен был сыграть с МЮ, но ошибка UEFA лишила болельщиков противостояния Месси против Роналду на этой стадии турнира.
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