Рамос – о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Предпочел бы, чтобы дуэли с «Реалом» не было»

Испанец сыграет против клуба, которому отдал 16 лет

Серхио Рамос / фото - Sky Sports

Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал для Marca жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов, где парижанам предстоит сыграть с мадридским «Реалом»:

«Я бы предпочел, чтобы дуэли с «Реалом» не было, но возвращение на «Сантьяго Бернабеу» – повод для радости. Из-за ковида я не смог попрощаться с «Реалом». Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы ПСЖ досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю «Реал». Теперь я защитник ПСЖ, и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За ПСЖ я буду биться насмерть».

Защитник провел 16 лет своей карьеры в футболке «сливочных», 6 из которых – с капитанской повязкой. Этим летом испанец перешел во французский гранд на правах свободного агента.

Команды не сразу получили друг друга в жеребьевке. Изначально, «Реалу» выпала «Бенфика» Яремчука, а ПСЖ должен был сыграть с МЮ, но ошибка UEFA лишила болельщиков противостояния Месси против Роналду на этой стадии турнира.