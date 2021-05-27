Официально. Зидан покинул пост главного тренера «Реала»
Рамос: «Один и единственный. Спасибо, Зизу»
Капитан «Реала» тепло попрощался с тренером
17:06
Серхио Рамос и Зинедин Зидан / фото - football-espana
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на своей странице в Instagram красиво попрощался с покинувшим команду Зинедином Зиданом:
«ZZ – один и единственный. Желаю тебе всего наилучшего. Ты заслуживаешь этого. Наслаждайся жизнью, наслаждайся временем с семьей. Крепко обнимаю, мистер. Мерси, Зидан».
Напомним, «Реал» заинтересован в приглашении Почеттино.
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