Рамос стал самым результативным защитником XXI века
Рамос поможет «Реалу» в ответном матче ЛЧ против «Аталанты»
Капитан «сливочных» сообщил, что восстановился после травмы
Серхио Рамос / Фото: Getty Images
Капитан «Реала» Серхио Рамос сообщил, что восстановился после повреждения мениска.
Слова защитника приводит Marca:
Я наконец вернулся в состав. Теперь наступил самый важный этап, я хотел бы помочь команде с отличной игрой.
Надеюсь, мы сможем выиграть отличный трофей и посвятить его болельщикам.
Напомним, что Рамос должен был вернуться не раньше апреля.
16 марта «Реал» проведет ответный матч против «Аталанты» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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