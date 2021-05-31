Рамос принял решение о своем будущем

Капитан мадридцев стоит на важном перепутье в карьере

Серхио Рамос / фото - Eurosport

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет продлить контракт с командой, сообщает итальянский журналист Nicolo Schira.

Защитник «сливочных» хочет остаться в клубе на следующие два года. Как сообщалось в СМИ, Рамос на протяжении всего сезона ждал более выгодного предложения от Флорентино Переса, но не дождавшись, решил пойти президенту на уступки и согласиться на понижение зарплаты.

Главное требование Серхио – контракт на два года.

Боссы «Реала» еще не знают как поступить с 35-летним ветераном команды. Потрясающая игра Начо Фернандеса и Эдера Милитао в концовке минувшего сезона, а также подписание Давида Алабы, могут серьезно пошатнуть положение Рамоса в команде, но капитан готов к высокой конкуренции.

Напомним, «Реал» также может покинуть их вице-капитан.