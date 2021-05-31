Рамос принял решение о своем будущем
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет продлить контракт с командой, сообщает итальянский журналист Nicolo Schira.
Защитник «сливочных» хочет остаться в клубе на следующие два года. Как сообщалось в СМИ, Рамос на протяжении всего сезона ждал более выгодного предложения от Флорентино Переса, но не дождавшись, решил пойти президенту на уступки и согласиться на понижение зарплаты.
Главное требование Серхио – контракт на два года.
Боссы «Реала» еще не знают как поступить с 35-летним ветераном команды. Потрясающая игра Начо Фернандеса и Эдера Милитао в концовке минувшего сезона, а также подписание Давида Алабы, могут серьезно пошатнуть положение Рамоса в команде, но капитан готов к высокой конкуренции.
Напомним, «Реал» также может покинуть их вице-капитан.
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