Рамос призвал игроков «Реала» не идти на уступки клубу

Видимо, капитан готовит громкий уход

Серхио Рамос / фото - Marca

Один из игроков «Реала» доложил руководству, что капитан «сливочных» Серхио Рамос призывает остальных игроков не соглашаться на сокращение зарплаты, сообщает Onda Cero.

Защитник уверен, что такой способ экономии ради покупки Киллиана Мбаппе неприемлем, и считает, что таким образом клуб выказывает неуважение к игрокам команды.

Ранее только Лука Модрич, Мартин Эдегор и Лука Йович согласились на повторное снижение зарплаты.

В ближайшие несколько дней 35-летний испанец покинет «Реал». Клуб убрал со стола переговоров и свое предложение однолетнего контракта.

При этом Рамос не собирается тихо уходить. Его уход будет еще более громким, чем недавнее письмо Зинедина Зидана. Он не будет общаться с Пересом, но сделает много громких заявлений для СМИ прежде, чем уйти.

Но, возможно, новый наставник «сливочных» Карло Анчелотти сможет уговорить капитана остаться. Итальянский специалист уже назначил встречу с Серхио.

Напомним, Рамос может стать партнером Зинченко по команде.