Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»

Тренер отказал

Серхио Рамос / фото - Calciomercato

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос обсуждал с Карло Анчелотти вопрос своего контракта с клубом, утверждает Marca.

В день назначения Анчелотти на пост главного тренера «сливочных», Рамос лично позвонил Карло, чтобы поздравить специалиста с новой должностью, а после попросил вмешаться в ситуацию с контрактом, чтобы испанец мог остаться в «Реале».

Анчелотти ответил, что не может ему помочь, и посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту мадридского клуба Флорентино Пересу.

Рамос ушел из «Реала» в середине июня, после того как стороны не смогли договориться о новом контракте. Сейчас Рамос является игроком ПСЖ.

Напомним, Рамос может пропустить два месяца из-за травмы ноги.