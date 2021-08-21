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Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»

Тренер отказал
Футбол Примерa (Испания)
17:43
Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»
Серхио Рамос / фото - Calciomercato

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос обсуждал с Карло Анчелотти вопрос своего контракта с клубом, утверждает Marca.

В день назначения Анчелотти на пост главного тренера «сливочных», Рамос лично позвонил Карло, чтобы поздравить специалиста с новой должностью, а после попросил вмешаться в ситуацию с контрактом, чтобы испанец мог остаться в «Реале».

Анчелотти ответил, что не может ему помочь, и посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту мадридского клуба Флорентино Пересу.

Рамос ушел из «Реала» в середине июня, после того как стороны не смогли договориться о новом контракте. Сейчас Рамос является игроком ПСЖ.

Напомним, Рамос может пропустить два месяца из-за травмы ноги.

 

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Серхио Рамос Карло Анчелотти

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