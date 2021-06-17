Рамос: «Реал» навсегда в моем сердце»

Серхио Рамос / фото - Getty Images

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на финальной пресс-конференции попрощался с клубом после 16 лет выступлений в футболке «сливочных». Цитирует игрока портал Sport.es.

Я хотел бы попрощаться с болельщиками на «Бернабеу». «Реал» навсегда в моем сердце. Я выиграл здесь 22 титула. Я не испытаю такие чувства, которые испытывал в «Реале», ни в одном другом клубе, но мне нужно написать еще несколько заголовков в моей книге. Увидимся позже, потому что рано или поздно я вернусь».