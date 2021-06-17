У «Реала» будет иностранный капитан впервые за 117 лет
Рамос: «Реал» навсегда в моем сердце»
Испанский защитник попрощался с мадридским грандом
15:24
Серхио Рамос / фото - Getty Images
Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на финальной пресс-конференции попрощался с клубом после 16 лет выступлений в футболке «сливочных». Цитирует игрока портал Sport.es.
«Я приехал сюда 19-летним ребенком, и сегодня у меня есть прекрасная мадридская семья. Я хочу поблагодарить свою семью, они поддерживали меня в трудные моменты. Я хочу поблагодарить свой клуб, президента и своих товарищей по команде за всю любовь, которую они мне давали. Для меня вы как семья.
Я хотел бы попрощаться с болельщиками на «Бернабеу». «Реал» навсегда в моем сердце. Я выиграл здесь 22 титула. Я не испытаю такие чувства, которые испытывал в «Реале», ни в одном другом клубе, но мне нужно написать еще несколько заголовков в моей книге. Увидимся позже, потому что рано или поздно я вернусь».
Напомним, у «Реала» будет иностранный капитан впервые за 117 лет.
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