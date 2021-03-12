Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении Роналду в «Реал»
Рамос: «Реалу» проще договориться с Холандом, нежели с Мбаппе»
Но защитник хотел бы видеть двух этих форвардов в мадридском клубе
Серхио Рамос / Фото: Eurosport
Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о возможных трансферах мадридского клуба летом. Слова центрбека приводит Marca.
«Мбаппе или Холанд? Я бы хотел, чтобы они оба перешли в «Реал», но если нужно выбрать одного, то сейчас легче подписать Холанда. В случае с Мбаппе экономическая сторона вопроса сложнее.
Трансфер Холанда стал бы неплохим ходом, ведь он так голоден до голов и титулов. Его габариты и скорость... С Холандом было бы проще договориться».
Ранее Рамос высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.
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