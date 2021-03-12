Рамос: «Реалу» проще договориться с Холандом, нежели с Мбаппе»

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о возможных трансферах мадридского клуба летом. Слова центрбека приводит Marca.

Трансфер Холанда стал бы неплохим ходом, ведь он так голоден до голов и титулов. Его габариты и скорость... С Холандом было бы проще договориться».