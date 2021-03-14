Рамос сравнялся с Касильясом по количеству побед в чемпионате Испании

Серхио Рамос / Фото: Sky Sports

В поединке чемпионата Испании против «Эльче» (2:1) защитник «Реала» Серхио Рамос выиграл свой 334-й матч в рамках турнира. Об этом сообщил в Twitter журналист Педро Мартин.

По победам в чемпионате Испании Рамос сравнялся с голкипером Икером Касильясом.

Отметим, что капитан «Реала» отыграл в матче 61 минуту.

Лидером рейтинга по количеству побед в чемпионате Испании является капитан «Барселоны» Лионель Месси – 377 побед.