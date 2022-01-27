Рамос: «Рад, что впервые забил за ПСЖ. Важно улучшить физическую форму»
Рамос: «У ПСЖ не такая большая история»
Испанец привык выигрывать крупнейшие трофеи
13:37
Серхио Рамос / фото - Marca
Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал Marca об чемпионских амбициях столичного гранда:
«Мы в хорошей форме и стремимся выиграть все трофеи.
Это отличная команда, у нее не такая большая история, но зато есть уникальный проект. Все игроки хотят перейти в ПСЖ сегодня.
У меня все те же амбиции – я хочу и дальше побеждать».
До этого именитый испанец выступал у себя на родине – в составе мадридского «Реала», где с 2015-го года был капитаном клуба.
В стане «сливочных» он пять раз становился чемпионом Примеры и четырежды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.
В текущей кампании защитник больше лечится, чем играет. Он провел лишь 5 матчей за полсезона, но недавно успел отметиться дебютным голом за парижан.
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