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Рамос: «У ПСЖ не такая большая история»

Испанец привык выигрывать крупнейшие трофеи
Футбол Лига 1 (Франция)
13:37
Рамос: «У ПСЖ не такая большая история»
Серхио Рамос / фото - Marca

Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал Marca об чемпионских амбициях столичного гранда:

«Мы в хорошей форме и стремимся выиграть все трофеи.

Это отличная команда, у нее не такая большая история, но зато есть уникальный проект. Все игроки хотят перейти в ПСЖ сегодня.

У меня все те же амбиции – я хочу и дальше побеждать».

До этого именитый испанец выступал у себя на родине – в составе мадридского «Реала», где с 2015-го года был капитаном клуба.

В стане «сливочных» он пять раз становился чемпионом Примеры и четырежды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.

В текущей кампании защитник больше лечится, чем играет. Он провел лишь 5 матчей за полсезона, но недавно успел отметиться дебютным голом за парижан.

Павел Харченко
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Серхио Рамос ПСЖ

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