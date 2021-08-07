Журналист As: «Уход Мбаппе из ПСЖ неизбежен в случае приезда Месси»

Килиан Мбаппе / фото - fistade.com

Журналист As Андрес Рамос в Twitter поделился мыслями о будущем Килиана Мбаппе в ПСЖ, если клуб подпишет Лионеля Месси.

Уход Мбаппе из ПСЖ в августе стал реальностью. Игрок не хочет продлеваться, и трансфер Месси по факту мешает ПСЖ сохранить Килиана в составе вместе с Неймаром и аргентинской звездой. Француз никогда не был так близок к уходу, как сейчас.

Даже трансферы Рамоса, Вейналдума, Хакими и Доннаруммы (плюс Месси) не заставили Мбаппе передумать. Хотя во Франции говорили, что он собирается отработать оставшийся год по контракту, но теперь игрок может уйти в августе.

Поэтому уход Мбаппе прямо сейчас из ПСЖ неизбежен в случае приезда Месси. Игрок уже решил, что не продолжит играть в Париже, время работает против парижской команды. Впереди долгий месяц».