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Рамос уже на этих выходных дебютирует в составе ПСЖ

Испанец наконец-то восстановился от травмы
Футбол Лига 1 (Франция)
09:38
Рамос уже на этих выходных дебютирует в составе ПСЖ
Серхио Рамос / фото - Marca

Защитник ПСЖ Серхио Рамос, этим летом перешедший в парижский клуб из мадридского «Реала», на этих выходных сможет дебютировать за французский гранд, сообщает L`Equipe.

Игрок спустя несколько месяцев восстановился после травмы и приступил к полноценным тренировкам.

По информации источника, испанец может впервые сыграть за столичную команду уже в эту субботу, 20 ноября в матче 14-го тура Лиги 1 против «Нанта».

Ранее сообщалось, что в Париже сомневаются в возвращении легендарного защитника на высокий уровень и подумывают о его продаже.

Рамос перешел в ПСЖ на правах свободного агента, проведя перед этим 16 лет в мадридском «Реале», где он с 2015-го года был капитаном.

Напомним, форвард ПСЖ передал жене права на все свои доходы и активы, лишь бы спасти брак.

Павел Харченко
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ПСЖ Серхио Рамос

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