Рамос: «В свои 34 года я чувствую себя на 28 лет»

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался Marca, что не чувствует, что близок к завершению карьеры.

Если бы я и закончил с футболом, то из-за психологических проблем, а не из-за физических, потому что о своей форме я забочусь с предельной внимательностью.

Я могу сыграть на чемпионате мира в Мексике, Канаде и США в 2026 году. Тогда я стану единственным футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионата мира. Я говорю об этом, основываясь на сегодняшних ощущениях.

По-моему, на профессиональном уровне все больше игроков, которые старше 35-ти лет».