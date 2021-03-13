Зидан: «Рамос может играть до 40 лет»
Рамос: «В свои 34 года я чувствую себя на 28 лет»
Защитник рассказал о своей цели
Серхио Рамос / Фото: marca
Защитник «Реала» Серхио Рамос признался Marca, что не чувствует, что близок к завершению карьеры.
«Сейчас я пожинаю плоды своих прошлых трудов. Чувствую, что стал сильнее. В свои 34 года я чувствую себя на 28 лет. Именно так ощущали себя 28-летние игроки 10 лет назад.
Если бы я и закончил с футболом, то из-за психологических проблем, а не из-за физических, потому что о своей форме я забочусь с предельной внимательностью.
Я могу сыграть на чемпионате мира в Мексике, Канаде и США в 2026 году. Тогда я стану единственным футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионата мира. Я говорю об этом, основываясь на сегодняшних ощущениях.
По-моему, на профессиональном уровне все больше игроков, которые старше 35-ти лет».
Тренер «Реала» надеется, что Рамос останется в клубе.
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