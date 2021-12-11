Рамос вновь не сыграет за ПСЖ

Защитник сыграл лишь два матча в нынешнем сезоне

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ПСЖ вновь не сможет рассчитывать на защитника Серхио Рамоса.

35-летний испанец продолжает восстанавливаться после травмы. Его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Таким образом, Рамос не сыграет в матче против «Монако» в 18-м туре Лиги 1.

В нынешнем сезоне у защитника лишь два матча в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности 90 минут. После этого он пропустил три матча подряд.

Игра состоится 12 декабря. ПСЖ лидирует в Лиге 1.