Рамос впервые сыграл за ПСЖ на домашнем стадионе

Спустя полгода после трансфера

Cерхио Рамос / Фото: Getty Images

Защитник ПСЖ Серхио Рамос принял участие в домашнем матче команды против «Бреста» (2:0) в 21-м туре чемпионата Франции.

Рамос вышел на замену вместо Анхеля Ди Марии на 72-й минуте. Отметим, что это первый выход на поле Рамоса на «Парк Де Пренс» – домашней арене ПСЖ.

Это случилось впервые за полгода после перехода защитника в парижский клуб.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя «Ниццу» на 11 очков.