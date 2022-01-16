Почеттино рассказал, почему Рамос снова остался в запасе ПСЖ
Рамос впервые сыграл за ПСЖ на домашнем стадионе
Спустя полгода после трансфера
08:23
Cерхио Рамос / Фото: Getty Images
Защитник ПСЖ Серхио Рамос принял участие в домашнем матче команды против «Бреста» (2:0) в 21-м туре чемпионата Франции.
Рамос вышел на замену вместо Анхеля Ди Марии на 72-й минуте. Отметим, что это первый выход на поле Рамоса на «Парк Де Пренс» – домашней арене ПСЖ.
Это случилось впервые за полгода после перехода защитника в парижский клуб.
В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя «Ниццу» на 11 очков.
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