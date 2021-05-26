Рамоса могут вызвать в сборную Испании на Евро-2020

Защитник восстановился от травмы

Фото: AS

Защитник «Реала» Серхио Рамос еще может быть вызван в сборную Испании.

35-летний игрок залечил свою травму, которая беспокоила его весь сезон. На данный момент, футболист полностью готов играть, сообщает Cadena Cope.

Неделю назад врачи сборной Испании и тренер Луис Энрике говорили с мадридским клубом и самим футболистом о состоянии. Представители «Реала» одобрили потенциальный вызов Рамоса.

Впрочем, в список игроков на Евро он не вошел. Хотя у Испании остается еще два свободных места. Отметим, что с заявку Испании на Евро-2020 пока не вошел ни один из игроков «Реала».