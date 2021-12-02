Рамздейл затащит: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

Отыскали лучшие варианты в линии от Vbet

В рамках 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Арсенал». Компания Vbet предоставляет широкую линию ставок на этот матч, а мы делимся с вами лучшими вариантами исходов.

Очень привлекательно выглядит ставка индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» меньше 1,5 за коэффициент 1,9. В 13-ти предыдущих встречах в рамках внутреннего чемпионата «красные дьяволы» восемь раз покидали футбольное поле, не забив двух мячей. Команда выглядят разобранной и неуверенной в себе. Вряд ли Ральф Рангник, назначенный в понедельник, способен все наладить уже к сегодняшнему поединку.

А вот «Арсенал», напротив, окреп. Разгром от «Ливерпуля» психологически не надломил команду, что показал матч против «Ньюкасла». В обороне у «канониров» наконец сформировалась надежная пара центральных защитников – Габриэль и Уайт, а в воротах абсолютно на своем месте находится Рамздейл, который, без преувеличения, возможно лучший голкипер мира прям сейчас. Не вижу сценария матча, при котором «Юнайтед» способен заставить оборону «Арсенала» дрогнуть и пропустить больше одного мяча.

Что еще есть интересного в линии?

Если вы собираете экспресс, то в матче «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» мы советуем присмотреться вам к ставке «Арсенал» забьет за 1,37. Да, коэффициент не высокий, но в экспресс самое то.

Среди прочего, перспективно выглядят исходы «Арсенал» X2 (1,75), тотал первого тайма меньше 1 (2,0), индивидуальный тотал Обамеянг больше 0,5 (2,82).