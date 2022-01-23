Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»

При нем команда проиграла 11 матчей в АПЛ

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери может быть уволен из команды.

При нем результаты клуба не улучшились. «Шмели» идут 19-ми в таблице АПЛ.

Под руководством итальянца «Уотфорд» провел 14 матчей, выиграв лишь два, а проиграв 11. Руководство обдумает будущее тренера, сообщает BBC.

Накануне, клуб проиграл «Норвичу» (0:3). Вероятно, это был последний матч Раньери во главе команды.