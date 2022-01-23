Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
нет важных матчей

Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»

При нем команда проиграла 11 матчей в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:57
Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери может быть уволен из команды.

При нем результаты клуба не улучшились. «Шмели» идут 19-ми в таблице АПЛ.

Под руководством итальянца «Уотфорд» провел 14 матчей, выиграв лишь два, а проиграв 11. Руководство обдумает будущее тренера, сообщает BBC.

Накануне, клуб проиграл «Норвичу» (0:3). Вероятно, это был последний матч Раньери во главе команды.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Уотфорд Клаудио Раньери

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Заря» должна получить 20 тысяч евро за переход экс-игрока в клуб АПЛ
«Заря» должна получить 20 тысяч евро за переход экс-игрока в клуб АПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
19 января 13:51
«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
Футбол В Европе
08 января 18:58
«Тоттенхэм» сумел обыграть «Уотфорд» благодаря голу в конце матча
«Тоттенхэм» сумел обыграть «Уотфорд» благодаря голу в конце матча
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 января 07:15
Раньери: «Все игроки должны быть привиты»
Раньери: «Все игроки должны быть привиты»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 13:27
«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»
«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 2021г. 19:28

Новости: Футбол

«Был не готов». Тренер «Эвертона» объяснил отсутствие Миколенко в матче с «Астон Виллой»
«Был не готов». Тренер «Эвертона» объяснил отсутствие Миколенко в матче с «Астон Виллой»
Премьер-Лига (Англия)
09:28
Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»
Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»
Серия А (Италия)
09:10
Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»
Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»
Премьер-Лига (Англия)
08:57
«Львов» сыграл вничью с австрийским клубом на сборах в Турции
«Львов» сыграл вничью с австрийским клубом на сборах в Турции
Украинская Премьер-лига
08:27
«Байер» подписал форварда «Зенита»
«Байер» подписал форварда «Зенита»
Бундеслига (Германия)
07:49
Гол новичка принес «Марселю» победу над «Лансом»
Гол новичка принес «Марселю» победу над «Лансом»
Лига 1 (Франция)
07:31
Защитник «Ворсклы»: «Юрченко? Читал в интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи»
Защитник «Ворсклы»: «Юрченко? Читал в интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи»
Украинская Премьер-лига
07:18
Тренер «Ингульца»: «На первом сборе не планировали спаррингов»
Тренер «Ингульца»: «На первом сборе не планировали спаррингов»
Украинская Премьер-лига
04:56
«Гент» с Безусом не обыграл конкурента в борьбе за еврокубки
«Гент» с Безусом не обыграл конкурента в борьбе за еврокубки
Украинские легионеры
04:43
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
2
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
Все новости