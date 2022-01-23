«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»
При нем команда проиграла 11 матчей в АПЛ
08:57
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери может быть уволен из команды.
При нем результаты клуба не улучшились. «Шмели» идут 19-ми в таблице АПЛ.
Под руководством итальянца «Уотфорд» провел 14 матчей, выиграв лишь два, а проиграв 11. Руководство обдумает будущее тренера, сообщает BBC.
Накануне, клуб проиграл «Норвичу» (0:3). Вероятно, это был последний матч Раньери во главе команды.
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