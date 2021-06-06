Раньери: «Рома» договорилась с одним из лучших тренеров мира»

Экс-наставник «Лестера» расхвалил Моуриньо

Клаудио Раньери / Фото: Twitter

Итальянский тренер Клаудио Раньери высказал свое мнение о новоиспеченном наставнике «Ромы» Жозе Моуриньо. Его слова приводит Il Messaggero

– Между вами по-прежнему разлад?

– Нет, мы приятели. Помните, когда меня уволили из «Лестера», он пришел на пресс-конференцию в футболке с моими инициалами? Это был особенный поступок.

– А сам Жозе остается Особенным?

– Разумеется, разве могут быть сомнения?

– В последнее время у него, кажется, были сложности...

– Давайте начистоту, он волшебник.

– Значит, «Рома» хорошо сработала.

– Владельцы провернули отличную сделку. Они за несколько часов договорились с одним из лучших тренеров мира – и никто об этом даже не знал. Теперь Рим снова будет в центре футбольных дискуссий, и я убежден, что у Моу все получился. Он виртуоз тактики и знает, как делать свою работу. А еще он настоящий лидер.



Ранее Моуриньо назвал фаворита Евро-2020.