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Раньери: «Я бы хотел тренировать ПСЖ»
Итальянский тренер восхищен составом парижан
16:43
Клаудио Раньери / фото - TVP
Именитый итальянский тренер Клаудио Раньери в интервью порталу Tuttomercatoweb признался, что восхищен составом ПСЖ и мечтает возглавить парижский гранд.
«Каждый тренер мечтает возглавлять большой клуб. Вы посмотрите на их состав. Там настоящие чемпионы. Они хотят побеждать, они могут работать вместе, они знают рецепт успеха. Чего только стоит тройка Мбаппе, Месси и Неймар. Я бы хотел их тренировать».
Напомним, дебют Месси за ПСЖ откладывается.
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