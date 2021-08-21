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Раньери: «Я бы хотел тренировать ПСЖ»

Итальянский тренер восхищен составом парижан
Футбол Лига 1 (Франция)
16:43
Раньери: «Я бы хотел тренировать ПСЖ»
Клаудио Раньери / фото - TVP

Именитый итальянский тренер Клаудио Раньери в интервью порталу Tuttomercatoweb признался, что восхищен составом ПСЖ и мечтает возглавить парижский гранд.

«Каждый тренер мечтает возглавлять большой клуб. Вы посмотрите на их состав. Там настоящие чемпионы. Они хотят побеждать, они могут работать вместе, они знают рецепт успеха. Чего только стоит тройка Мбаппе, Месси и Неймар. Я бы хотел их тренировать».

Напомним, дебют Месси за ПСЖ откладывается.

Михаил Рыбак
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Клаудио Раньери ПСЖ

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