Рангник: «Четвертое место в АПЛ – это наша цель»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уверен, что команде удастся занять место в топ-4 по итогам сезона АПЛ. Слова тренера приводит Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» нацеливается на 4-е место?

Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов, но это нелегкая задача. Четвертое место в АПЛ – это наша цель. Мы должны занять это место, мы нацелены на это.

Проведя здесь 10 или 11 недель, я, конечно, знаю, что нужно для следующего сезона, но еще не пришло время обсуждать это. Я полностью сконцентрирован на завтрашнем дне, потом – на воскресенье, потом – на среде, и на следующей паре недель.

Я полностью сосредоточен на нынешнем составе, на том, чтобы извлечь максимум из этого сезона. После этого мы обсудим шаги, которые предпримем перед следующим сезоном и ближайшей парой лет».