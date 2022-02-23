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Рангник: «Игроки МЮ подготовили себя к враждебной атмосфере»
Английская команда сегодня сыграет с «Атлетико»
08:19
Ральф Рангник / Фото: UEFA
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о грядущем матче с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его цитирует пресс-служба UEFA.
«Мы позаботились о том, чтобы в последние несколько дней игроки могли восстановиться и выходили на поле свежими. Завтра увидим. Психологически нам надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере. Не думаю, что судьба противостояния определится завтра, это будет решаться в ответном матче на «Олд Траффорд»
Диего Симеоне выигрывает свои трофеи при помощи четкого игрового стиля. «Атлетико» — это эмоциональная команда, что является отражением характера тренера. Нам необходимо соответствовать эмоциям и энергетике соперника. Это будет физически затратное и эмоциональное противостояние, и нам надо проявить психологическую стойкость в обоих матчах».
Матч «Атлетико» – МЮ состоится сегодня, начало – в 22:00.
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