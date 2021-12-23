Рангник хочет усилить центр поля МЮ 100-милионным одноклубником Ярмоленко

«Дьяволы» хотят усилиться зимой

Ральф Рангник / фото - MUFC

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в январе хочет усилить состав своей команды, сообщает The Athletic.

Немецкий специалист хочет, чтобы команда приобрела высокого хавбека. На радаре два англичанина – Джуд Беллингем из «Боруссии Д» и Деклан Райс из «Вест Хэма».

Огромной помехой могут стать ценники футболистов. «Шмели» заявляли, что не отдадут Беллингема меньше, чем за 120 миллионов евро, а «молотобойцы» хотят выручить за Райса 100 миллионов евро.

МЮ может пойти на существенные траты летом. К тому же, команде нужно будет найти замену для Неманьи Матича, чей контракт подходит к концу.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в Аргентине нашел замену Кавани – на него претендуют «Реал», «Бавария» и «Ювентус».