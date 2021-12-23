Ярмоленко покинет «Вест Хэм»? Мойес хочет видеть на правом фланге атаки бывшего подопечного из МЮ
Рангник хочет усилить центр поля МЮ 100-милионным одноклубником Ярмоленко
«Дьяволы» хотят усилиться зимой
17:56
Ральф Рангник / фото - MUFC
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в январе хочет усилить состав своей команды, сообщает The Athletic.
Немецкий специалист хочет, чтобы команда приобрела высокого хавбека. На радаре два англичанина – Джуд Беллингем из «Боруссии Д» и Деклан Райс из «Вест Хэма».
Огромной помехой могут стать ценники футболистов. «Шмели» заявляли, что не отдадут Беллингема меньше, чем за 120 миллионов евро, а «молотобойцы» хотят выручить за Райса 100 миллионов евро.
МЮ может пойти на существенные траты летом. К тому же, команде нужно будет найти замену для Неманьи Матича, чей контракт подходит к концу.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» в Аргентине нашел замену Кавани – на него претендуют «Реал», «Бавария» и «Ювентус».
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