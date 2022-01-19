Рангник хочет видеть в МЮ украинского футболиста

И убрать из команды сразу троих защитников

Макс Килман / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назвал руководству клуба троих игроков, которых он не хочет видеть в команде. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, это игроки защитной линии – Люк Шоу, Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака. Рангник намерен перестроить защитную линию МЮ.

Кроме того, специалист намерен пригласить в команду защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана, который недавно получил украинское гражданство.

В турнирной таблице АПЛ МЮ идет на 7-м месте. Следующий матч команда Рангника сыграет против «Вест Хэма».

Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».