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Рангник хочет видеть в МЮ украинского футболиста

И убрать из команды сразу троих защитников
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:43
Рангник хочет видеть в МЮ украинского футболиста
Макс Килман / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назвал руководству клуба троих игроков, которых он не хочет видеть в команде. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, это игроки защитной линии – Люк Шоу, Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака. Рангник намерен перестроить защитную линию МЮ.

Кроме того, специалист намерен пригласить в команду защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана, который недавно получил украинское гражданство.

В турнирной таблице АПЛ МЮ идет на 7-м месте. Следующий матч команда Рангника сыграет против «Вест Хэма».

Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».

Петр Приходько
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Теги

Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Макс Килман

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