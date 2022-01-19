Рангник объяснил тяжелый старт Санчо в МЮ
Рангник хочет видеть в МЮ украинского футболиста
И убрать из команды сразу троих защитников
12:43
Макс Килман / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назвал руководству клуба троих игроков, которых он не хочет видеть в команде. Об этом сообщает 90min.
По информации источника, это игроки защитной линии – Люк Шоу, Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака. Рангник намерен перестроить защитную линию МЮ.
Кроме того, специалист намерен пригласить в команду защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана, который недавно получил украинское гражданство.
В турнирной таблице АПЛ МЮ идет на 7-м месте. Следующий матч команда Рангника сыграет против «Вест Хэма».
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