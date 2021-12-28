Рангник: «Мне не понравилась игра МЮ против «Ньюкасла»

Ральф Рангник / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ничьейс «Ньюкаслом» (1:1) в 19-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Все дело в энергичности, физической форме и выигрывании подборов – мы были не на лучшем своем уровне в этих компонентах. Положительный момент – что мы набрали очко, но игра должна быть лучше.

Нужно быть готовым к единоборствам, нужно выигрывать их. Сегодня часто этого не было. Когда мы владели мячом, очень много теряли его, даже в случае с пропущенным голом, и это, конечно, не облегчает задачу.

Сегодня речь шла даже не о языке тела, это был вопрос физики. Если вы хотите быть конкурентоспособными здесь, нужно быть сильными физически.

Наша самая большая беда сегодня – ошибки. Даже сравняв счет, мы не контролировали ситуацию, не принимали верных решений. Дело было не в схеме, а в агрессивности в игре.

Через три дня у нас новый матч, мы должны играть лучше, стать крепче физически. Нам не нужно искать оправдания. Сегодня я недоволен ни игрой с мячом, ни моментами, когда нам нужно было прессинговать».