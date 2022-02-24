Рангник: «Мы играли без веры в себя, без агрессии, вот почему у нас возникли проблемы»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал BBC ничью с «Атлетико» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во втором тайме мы выступили лучше, больше владели мячом в зонах, где это важно, и могли победить, будь у нас еще 10 минут.

Надо лучше играть в первом тайме, я был попросту разочарован нашим выступлением до перерыва. Мы были слишком осторожны, не рисковали. Играли только на своей половине поля, а против такого соперника, как «Атлетико», в таких случаях возникают проблемы. А мы должны играть так, как в случае с нашим голом.

Ответный матч будет совсем другим, мы будем играть перед 75 тысячами фанатов. Мы будем действовать увереннее».