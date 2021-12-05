Рангник: «МЮ недавно проиграл «Ливерпулю» 0:5, мог пропустить и больше. Сейчас мы не будем бороться с топ-клубами на равных»

Сегодня манкунианцы примут «Кристал Пэлас»

Ральф Рангник / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник реально оценил задачи своей команды в этом сезоне. Слова специалиста приводит The Mirror.

«Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом. Недавно мы проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:5. Если быть честным, счет мог быть и крупнее. В матче с «Манчестер Сити» мы проиграли 0:2 и также могли пропустить гораздо больше голов.

Было важно взять очки в матче с «Челси», но что по игре? У лондонцев было 24 удара по воротам. У нас – три.

Так что прямо сейчас сказать, что я буду на равных бороться с лучшими тренерами и топ-клубами АПЛ в ближайшие несколько недель или месяцев, нереально. Сейчас я сосредоточен на ближайших матчах».



Отметим, сегодня МЮ примет «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ. В турнирной таблице манкунианцы лишь седьмые.