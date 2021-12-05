Рангник начал с победы! Экс-игрок «Шахтера» дальним ударом принес МЮ три очка
Маникунианцы провели первый матч при новом тренере
17:55
фото - United in Focus
В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Кристал Пэлас».
Эта игра стала первой для новоиспеченного тренера МЮ Ральфа Рангника.
И стартовал у руля «дьяволов» 63-летний немец с победы – поздний гол Фреда с дальней дистанции подарил команде три очка.
АПЛ, 15-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» 1:0
Голы: Фред, 77.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).
«Кристалл Пэлас»: Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).
Предупреждения: Клайн (31), Гехи (67), Мактомини (81).
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