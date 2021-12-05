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Рангник начал с победы! Экс-игрок «Шахтера» дальним ударом принес МЮ три очка

Маникунианцы провели первый матч при новом тренере
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:55
Рангник начал с победы! Экс-игрок «Шахтера» дальним ударом принес МЮ три очка
фото - United in Focus

В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Кристал Пэлас».

Эта игра стала первой для новоиспеченного тренера МЮ Ральфа Рангника.

И стартовал у руля «дьяволов» 63-летний немец с победы – поздний гол Фреда с дальней дистанции подарил команде три очка.

Турнирная таблица АПЛ.

АПЛ, 15-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» 1:0

Голы: Фред, 77.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).

«Кристалл Пэлас»: Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).

Предупреждения: Клайн (31), Гехи (67), Мактомини (81).

Павел Харченко
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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Ральф Рангник

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