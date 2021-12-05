Рангник начнет с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

Лучшие варианты ставок в линии от Vbet

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 15 тура АПЛ. Этот матч станет первым для немецкого специалиста Ральфа Рангника у руля «красных дьяволов».

По нашему мнению, самая надежная ставка на матч – это победа «Манчестер Юнайтед», вероятность которой Vbet оценивает в коэффициент 1,56. Очень неплохо, как для поединка, где есть явный фаворит и аутсайдер. Ожидаем, что импульс от прихода нового тренера воодушевит «красных дьяволов» и они уверенно «переедут» лондонцев.

Если же для вас это слишком маленький коэффициент, и вы хотите большего риска, то можно присмотреться к исходу обе команды забьют и победа МЮ за 2,66. Все-таки оборона у манкунианцев довольно «дырявая» и «Кристал Пэлас» способен разочек огорчить Давида де Хеа.

Что еще интересного в линии?

Гол Криштиану Роналду идет за симпатичный коэффициент 1,93. Здесь, в принципе, и объяснять ничего не надо. 800+ голов за карьеру сделают это за нас.

Ну и общий тотал матч больше 2,5 за 1,74 – весьма перспективный исход, который команды должны заносить.