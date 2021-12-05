Рангник начнет с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 3
Футбол (19 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Челси 3:2 Окончен
17:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Окончен
19:30 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Марсель - Брест 1:2 Окончен
20:00 Лилль - Труа 2:1 Окончен
22:00 Ланс - ПСЖ 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Байер - Гройтер Фюрт 7:1 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Бавария 2:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Салернитана 2:0 Окончен
19:00 Рома - Интер 0:3 Окончен
21:45 Наполи - Аталанта 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Вильярреал 1:0 Окончен
17:15 Барселона - Бетис 0:1 Окончен
19:30 Атлетико - Мальорка 1:2 Окончен
22:00 Реал Сосьедад - Реал 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - Динамо 0:3 Окончен
15:00 Александрия - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Рух - Ворскла 0:0 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Колос 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Норвич -:- Запланирован
16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас -:- Запланирован
18:30 Астон Вилла - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Монако - Мец -:- Запланирован
21:45 Бордо - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Дженоа -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Валенсия -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Заря - Ингулец -:- Запланирован
17:00 Александрия - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эвертон - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Хетафе - Атлетик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Днепр-1 - Черноморец -:- Запланирован

Рангник начнет с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

Лучшие варианты ставок в линии от Vbet
Футбол Прогнозы
09:56
Рангник начнет с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 15 тура АПЛ. Этот матч станет первым для немецкого специалиста Ральфа Рангника у руля «красных дьяволов».

По нашему мнению, самая надежная ставка на матч – это победа «Манчестер Юнайтед», вероятность которой Vbet оценивает в коэффициент 1,56. Очень неплохо, как для поединка, где есть явный фаворит и аутсайдер. Ожидаем, что импульс от прихода нового тренера воодушевит «красных дьяволов» и они уверенно «переедут» лондонцев.

Если же для вас это слишком маленький коэффициент, и вы хотите большего риска, то можно присмотреться к исходу обе команды забьют и победа МЮ за 2,66. Все-таки оборона у манкунианцев довольно «дырявая» и «Кристал Пэлас» способен разочек огорчить Давида де Хеа.

Что еще интересного в линии?

Гол Криштиану Роналду идет за симпатичный коэффициент 1,93. Здесь, в принципе, и объяснять ничего не надо. 800+ голов за карьеру сделают это за нас.

Ну и общий тотал матч больше 2,5 за 1,74 – весьма перспективный исход, который команды должны заносить.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Гасперини: «Аталанте» еще рано думать о скудетто»
Гасперини: «Аталанте» еще рано думать о скудетто»
Серия А (Италия)
09:57
Рангник начнет с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
Рангник начнет с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
Прогнозы
09:56
Экс-форвард сборной Италии: «Левандовскому должны были вручить «Золотой мяч» в 2020 году»
Экс-форвард сборной Италии: «Левандовскому должны были вручить «Золотой мяч» в 2020 году»
Бундеслига (Германия)
09:44
Альба – о поражении от «Бетиса»: «Барселона» уступила прямому конкуренту»
Альба – о поражении от «Бетиса»: «Барселона» уступила прямому конкуренту»
Примерa (Испания)
09:40
Кривенцов – о поражении от «Колоса»: «Мы провели качественную игру»
Кривенцов – о поражении от «Колоса»: «Мы провели качественную игру»
Украинская Премьер-лига
09:35
Скрипник рассказал, почему не возглавил сборную Украины
Скрипник рассказал, почему не возглавил сборную Украины
Украинская Премьер-лига
08:55
Нагельсманн – о победе над «Боруссией»: «Заслуженный результат для «Баварии»
Нагельсманн – о победе над «Боруссией»: «Заслуженный результат для «Баварии»
Бундеслига (Германия)
08:51
Де Пена: «Горжусь быть первым уругвайцем в таком большом клубе как «Динамо»
Де Пена: «Горжусь быть первым уругвайцем в таком большом клубе как «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:33
«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»
«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»
Серия А (Италия)
07:58
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Все новости