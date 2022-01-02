Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»

Эдинсон Кавани / фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал для utdreport слухи о будущем форварда Эдинсона Кавани:

За последние несколько недель мы провели пару бесед. Вероятно, с ним я говорю чаще всего. Говорил ему с самого первого дня, что для меня он очень важный игрок.

Его профессионализм, отношение к работе – просто удивительны. Я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он знает это и понимает, насколько высоко я его оцениваю, как сильно уважаю его.

Думаю, вы понимаете, что мне не хочется говорить об отдельных игроках публично. От некоторых игроков я знаю, что они хотят уйти. Насчёт Эди мы говорили, он понимает, что я не отпущу его».