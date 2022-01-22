Рангник – о матче МЮ с «Вест Хэмом»: «Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде»

Ральф Рангник / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о победе над «Вест Хэмом» (1:0) в 23-м туре АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.

В матчах с «Вест Хэмом» нужно сохранять терпение. В конце матча я пару раз думал, что лучше бы мы отдали лишний пас, чем пробили по воротам.

Если учитывать то, что несколько дней назад мы играли с «Брентфордом», команда была в хорошей физической форме. Мы знали, что нужно будет сохранять терпение, и я доволен тем, как мы работали в обороне, как отбирали мяч.

Я очень доволен тем, что три вышедших на замену футболиста создали и забили гол. Все поучаствовали, и оттого гол стал еще более особенным.

Я бы хотел, чтобы и в матче с «Астон Виллой» мы набрали на 2 очка больше, но в целом доволен и 17 набранными баллами»