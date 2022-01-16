Рангник – о ничьей с «Астон Виллой»: «Это похоже на поражение»

Ральф Рангник / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ничьей с «Астон Виллой» (2:2) в последнем туре АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.

Мы доминировали в течение первых 30 минут. Мы сделали несколько шагов вперед, но есть еще некоторые вещи, которые нужно делать лучше.

Наш план заключался в прессинге в середине поля. Мы отлично с этим справлялись в первые 30 минут. Также мы контролировали мяч – это были положительные элементы.

Но при счете 2:0 нужно лучше защищаться, а не как мы это делали в последние 15 минут.

В последние 15 минут мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Мы играли не так компактно, как раньше, и пропустили два мяча.

В последние 15 минут до перерыва мы играли на совсем смело. Получше стало во втором тайме – нужно было забирать домой три очка. Это похоже на поражение, если честно.

Сейчас я очень разочарован. Но то, что мы показали, это шаг вперед. Что касается результата, то это похоже на потерю двух очков».