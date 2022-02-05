Рангник – о вылете МЮ из Кубка Англии: «Мы должны были выигрывать в 2-3 мяча, а не проигрывать в серии пенальти»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал BBC вылет команды из Кубка Англии от «Мидлсбро».

Я не понимаю, как гол в наши ворота был засчитан — была явная игра рукой. Зачем придумали VAR? Да, мы позволили им провести контратаку, но это была игра рукой. Эланга? Я понимаю его разочарование, но на его месте мог оказаться любой футболист.

Восьмой по счету пенальти оказывает давление, поэтому никто парня не винит».