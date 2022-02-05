Роналду не забил пенальти, а «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии от клуба из Чемпионшипа
Рангник – о вылете МЮ из Кубка Англии: «Мы должны были выигрывать в 2-3 мяча, а не проигрывать в серии пенальти»
«Мидлсбро» выбил одного из фаворитов
10:47
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал BBC вылет команды из Кубка Англии от «Мидлсбро».
«Невероятное разочарование — мы должны были закрывать игру еще в первом тайме. Перекладина, штанга, пенальти, масса моментов... Мы должны были выигрывать в 2-3 мяча, а не проигрывать в серии пенальти.
Я не понимаю, как гол в наши ворота был засчитан — была явная игра рукой. Зачем придумали VAR? Да, мы позволили им провести контратаку, но это была игра рукой. Эланга? Я понимаю его разочарование, но на его месте мог оказаться любой футболист.
Восьмой по счету пенальти оказывает давление, поэтому никто парня не винит».
«Мидлсбро» занимает 7-е место в Чемпионшипе.
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