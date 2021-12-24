В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона
Рангник объяснил, почему привлек психолога в МЮ
Специалист сменил часть тренерского штаба
09:30
Ральф Рангник / фото - Euronews
Новый главный тренер МЮ Ральф Рангник прокомментировал для Sky Sports появление спортивного психолога в тренерском штабе команды:
«Я не был удивлен тем, что такого специалиста не было в «МЮ», в Германии тоже бывали клубы, не сотрудничающие с психологами. Но это же логично – иметь такого специалиста.
Игрокам надо помочь думать правильно и не думать неправильно. Мозг должен помогать телу играть на самом высоком уровне, и это поможет развиваться».
Рангник подтянул в команду псхолога Сашу Лензе, с которым он вместе работал в «РБ Лейпциг».
Ранее боссы МЮ объяснили замену Сульшера на Рангника посреди сезона.
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