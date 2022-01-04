Роналду вывел МЮ с капитанской повязкой – команда уступила «Вулверхэмптону»
Рангник объяснил решение отдать капитанскую повязку Роналду
«Дьяволы» не смогли совладать с «Вулверхэмптоном»
11:49
Криштиану Роналду / фото - Goal
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил Metro, почему отдал Криштиану Роналду капитанскую повязку в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1):
«Роналду — самый опытный игрок в целом. Если сложить периоды, которые он провёл в «Манчестер Юнайтед», то, можно сказать, что он дольше всех выступает за клуб.
Честно говоря, я выбирал капитана между Роналду и де Хеа. Но я хотел назначить капитаном полевого футболиста, поэтому и остановился на Криштиану».
Португалец впервые вывел МЮ на поле в качестве капитана с 2008-го года.
Напомним, Рангник указал на большое количество ошибок в игре с «волками».
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