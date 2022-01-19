Рангник объяснил тяжелый старт Санчо в МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал Daily Mail об адаптации вингера Джейдона Санчо:
«Он перебрался в новую лигу и играет сейчас за один из самых больших клубов мира. Плюс много чего надо переварить у себя в голове.
Когда он переходил в «Боруссию», уровень ожиданий был совсем другим по сравнению с тем, когда ты переходишь за большие деньги в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед».
Все ждали, что он будет одним из лучших игроков команды. Психологически и эмоционально ему сейчас тяжелее, чем в «Боруссии».
На тренировках он один из лучших. Но на самом высоком уровне не все упирается в тренировки. Я сказал ему об этом недавно – подтверди свою работу на тренировках в матчах.
Для таких креативных футболистов большую роль играет уверенность, способность понимать, насколько ты силен, и умение показать это перед 75 тысячами болельщиков – или 45 тысячами на «Вилла Парк».
Все данные для этого у него есть, сомнений в этом нет. Сейчас мы должны помочь ему выйти на тот уровень, который он демонстрировал в «Боруссии».
Англичанин на протяжении трех прошлых сезонов показывал высочайший уровень игры, из года в год имея статистику минимум 15+15 по системе гол+пас.
В текущей кампании вингер проходит трудный процесс адаптации. За 23 игры Санчо пока что забил лишь два гола.
Летом МЮ заплатил за него «Боруссии Д» 85 миллионов евро.
Напомним, у «Манчестер Юнайтед» появился конкурент в борьбе за Почеттино.
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