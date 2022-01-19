Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня сборная Украины начнет выступления на Евро-2022
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Брайтон - Челси 1:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Рангник объяснил тяжелый старт Санчо в МЮ

Англичанин пока не показывает того уровня, на котором играл в Германии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:26
Рангник объяснил тяжелый старт Санчо в МЮ
Джейдон Санчо / фото - The Times

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал Daily Mail об адаптации вингера Джейдона Санчо:

«Он перебрался в новую лигу и играет сейчас за один из самых больших клубов мира. Плюс много чего надо переварить у себя в голове.

Когда он переходил в «Боруссию», уровень ожиданий был совсем другим по сравнению с тем, когда ты переходишь за большие деньги в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед».

Все ждали, что он будет одним из лучших игроков команды. Психологически и эмоционально ему сейчас тяжелее, чем в «Боруссии».

На тренировках он один из лучших. Но на самом высоком уровне не все упирается в тренировки. Я сказал ему об этом недавно – подтверди свою работу на тренировках в матчах.

Для таких креативных футболистов большую роль играет уверенность, способность понимать, насколько ты силен, и умение показать это перед 75 тысячами болельщиков – или 45 тысячами на «Вилла Парк». 

Все данные для этого у него есть, сомнений в этом нет. Сейчас мы должны помочь ему выйти на тот уровень, который он демонстрировал в «Боруссии».

Англичанин на протяжении трех прошлых сезонов показывал высочайший уровень игры, из года в год имея статистику минимум 15+15 по системе гол+пас.

В текущей кампании вингер проходит трудный процесс адаптации. За 23 игры Санчо пока что забил лишь два гола.

Летом МЮ заплатил за него «Боруссии Д» 85 миллионов евро.

Напомним, у «Манчестер Юнайтед» появился конкурент в борьбе за Почеттино.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Ральф Рангник

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед» если клуб не финиширует в зоне ЛЧ
Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед» если клуб не финиширует в зоне ЛЧ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:44
Рангник хочет видеть в МЮ украинского футболиста
Рангник хочет видеть в МЮ украинского футболиста
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:43
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:28
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 января 16:44
Рангник – о ничьей с «Астон Виллой»: «Это похоже на поражение»
Рангник – о ничьей с «Астон Виллой»: «Это похоже на поражение»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 января 10:31
У «Манчестер Юнайтед» появился конкурент в борьбе за Почеттино
У «Манчестер Юнайтед» появился конкурент в борьбе за Почеттино
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 января 10:08

Новости: Футбол

Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места
Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места
В мире
22:52
Нападающий «Черноморца»: «Команда практически на 70-80% новая»
Нападающий «Черноморца»: «Команда практически на 70-80% новая»
Украинская Премьер-лига
22:33
Йовичевич: «Днепр-1» подтверждал свой класс в каждом матче»
Йовичевич: «Днепр-1» подтверждал свой класс в каждом матче»
Украинская Премьер-лига
22:06
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
В Европе
21:39
«За 10 лет уничтожили все». Ярославский – о состоянии базы в Высоком
«За 10 лет уничтожили все». Ярославский – о состоянии базы в Высоком
Первая лига
21:14
ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
Украинские легионеры
20:55
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
Премьер-Лига (Англия)
20:09
«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»
«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»
Украинская Премьер-лига
19:45
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Премьер-Лига (Англия)
19:00
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Все новости