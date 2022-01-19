Рангник объяснил тяжелый старт Санчо в МЮ

Джейдон Санчо / фото - The Times

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал Daily Mail об адаптации вингера Джейдона Санчо:

Когда он переходил в «Боруссию», уровень ожиданий был совсем другим по сравнению с тем, когда ты переходишь за большие деньги в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед».

Все ждали, что он будет одним из лучших игроков команды. Психологически и эмоционально ему сейчас тяжелее, чем в «Боруссии».

На тренировках он один из лучших. Но на самом высоком уровне не все упирается в тренировки. Я сказал ему об этом недавно – подтверди свою работу на тренировках в матчах.

Для таких креативных футболистов большую роль играет уверенность, способность понимать, насколько ты силен, и умение показать это перед 75 тысячами болельщиков – или 45 тысячами на «Вилла Парк».

Все данные для этого у него есть, сомнений в этом нет. Сейчас мы должны помочь ему выйти на тот уровень, который он демонстрировал в «Боруссии».