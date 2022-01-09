Рангник: «Я уверен, что игроки слушают меня, и пытаются следовать моим советам»
Рангник рассказал о двух вариантах схемы игры МЮ
Тренер высказался о стиле команды
09 января 16:40
Ральф Рангник / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о стиле игры команды. Специалиста цитирует ВВС.
«Думаю, в Англии у большинства команд есть своя система игры, которой они и придерживаются. Но есть и клубы, которые играют то с тремя, то с четырьмя защитниками. Или, как мы это видели у «Баварии» или «Лейпцига» при Нагельсманне, они могут начинать с четырьмя защитниками, но перестраиваться на игру с асимметричной защитой в какой-то мере.
Думаю, у нашей команды есть два варианта. Для того, чтобы играть с тремя защитниками, нам нужно, чтобы большинство наших центральных защитников было здорово. Думаю, при Сульшере команда так играла против «Тоттенхэма», «Аталанты» на выезде, «Манчестер Сити».
И я думаю, что мы могли бы играть с тремя защитниками, такой вариант существует. Но это зависит от доступных футболистов, от их текущей формы, от соперника в какой-то степени».
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на 7-м месте.
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