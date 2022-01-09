Рангник рассказал о двух вариантах схемы игры МЮ

Ральф Рангник / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о стиле игры команды. Специалиста цитирует ВВС.

Думаю, у нашей команды есть два варианта. Для того, чтобы играть с тремя защитниками, нам нужно, чтобы большинство наших центральных защитников было здорово. Думаю, при Сульшере команда так играла против «Тоттенхэма», «Аталанты» на выезде, «Манчестер Сити».

И я думаю, что мы могли бы играть с тремя защитниками, такой вариант существует. Но это зависит от доступных футболистов, от их текущей формы, от соперника в какой-то степени».