Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Рангник рассказал о двух вариантах схемы игры МЮ

Тренер высказался о стиле команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 января 16:40
Рангник рассказал о двух вариантах схемы игры МЮ
Ральф Рангник / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о стиле игры команды. Специалиста цитирует ВВС.

«Думаю, в Англии у большинства команд есть своя система игры, которой они и придерживаются. Но есть и клубы, которые играют то с тремя, то с четырьмя защитниками. Или, как мы это видели у «Баварии» или «Лейпцига» при Нагельсманне, они могут начинать с четырьмя защитниками, но перестраиваться на игру с асимметричной защитой в какой-то мере.

Думаю, у нашей команды есть два варианта. Для того, чтобы играть с тремя защитниками, нам нужно, чтобы большинство наших центральных защитников было здорово. Думаю, при Сульшере команда так играла против «Тоттенхэма», «Аталанты» на выезде, «Манчестер Сити».

И я думаю, что мы могли бы играть с тремя защитниками, такой вариант существует. Но это зависит от доступных футболистов, от их текущей формы, от соперника в какой-то степени».


В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на 7-м месте.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ральф Рангник Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:38
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:19
Экс-защитник МЮ: «У нас полузащита уровня зоны вылета сейчас»
Экс-защитник МЮ: «У нас полузащита уровня зоны вылета сейчас»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 января 22:55
Защитник МЮ, который не играл 2 года: «Отдаю за этот клуб кровь, пот и слезы»
Защитник МЮ, который не играл 2 года: «Отдаю за этот клуб кровь, пот и слезы»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 января 14:27
Роналду раздумывает над уходом из МЮ
Роналду раздумывает над уходом из МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 января 12:37
Рагник шокирован плохим физическим состоянием игроков «Манчестер Юнайтед»
Рагник шокирован плохим физическим состоянием игроков «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 января 11:44

Новости: Футбол

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости