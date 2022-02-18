Рангник: «Роналду не будет капитаном «Манчестер Юнайтед»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг конфликт между Харри Магуайром и Криштиану Роналду за капитанскую повязку. Слова тренера приводит Sky Sports.

Для меня вопрос выбора лидера в раздевалке и на футбольном поле никогда не был проблемой. Только я выбираю капитана, и у меня нет причин говорить об этом с кем-либо еще.

До конца сезона Магуайр был, есть и будет капитаном МЮ. Все остальные разговоры — ложная тревога».