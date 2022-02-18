Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед»
Рангник: «Роналду не будет капитаном «Манчестер Юнайтед»
Тренер опроверг конфликт внутри команды
19:15
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг конфликт между Харри Магуайром и Криштиану Роналду за капитанскую повязку. Слова тренера приводит Sky Sports.
«СМИ пишут чушь о якобы конфликте за капитанскую повязку. У меня не было ни с одним футболистом разговора о возможной смене капитана. Об этом знают все — и Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.
Для меня вопрос выбора лидера в раздевалке и на футбольном поле никогда не был проблемой. Только я выбираю капитана, и у меня нет причин говорить об этом с кем-либо еще.
До конца сезона Магуайр был, есть и будет капитаном МЮ. Все остальные разговоры — ложная тревога».
Ранее сообщалось, что Роналду не покинет МЮ в конце сезона.
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