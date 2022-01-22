Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал для Sky Sports эмоциональное поведение Криштиану Роналду, когда того заменили во время матча с «Брентфордом»:
«Я не истолковал это так, будто он бросает мне вызов. Он просто слишком эмоционально показал, что не рад замене.
Такое происходит не впервые. Когда Фергюсон или другие тренеры меняли его, ситуация была довольно схожей. Это показывает, что дело не в отношении к тренеру, а в его амбициях и желании остаться на поле.
Если через несколько лет Криштиану сам станет тренером, то он сам пройдет через это. Я его не виню, но любой тренер хочет, чтобы все было не так эмоционально, особенно перед камерами.
Не думаю, что это пойдет кому-то на пользу – ни ему, ни одноклубникам. Но это все-таки эмоциональный вид спорта. Игроки бывают эмоциональны, но в этом моменте я совсем не принял это на свой счет».
Португальца поменяли на 72-й минуте, выпустив вместо него Харри Магуаера. Форвард взбесился от ухода с поля и удивил всех слишком эмоциональной реакцией.
Cristiano Ronaldo's angry reaction at substitution pic.twitter.com/HSjsAILKbA— omegaSLO (@OmegaSlo) January 19, 2022
Ситуация немного напоминает один из первых матчей Лионеля Месси за ПСЖ, когда тот отказался пожимать руку тренеру Маурисио Почеттино после своей замены, испепелив того взлядом.Напомним, ранее сообщалось, что из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы.
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