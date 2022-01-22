Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Валенсия -:- Запланирован
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован

Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»

Португалец не любит досрочно покидать поле
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:07
Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»
Ральф Рангник и Криштиану Роналду / фото - Mirror

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал для Sky Sports эмоциональное поведение Криштиану Роналду, когда того заменили во время матча с «Брентфордом»:

«Я не истолковал это так, будто он бросает мне вызов. Он просто слишком эмоционально показал, что не рад замене.

Такое происходит не впервые. Когда Фергюсон или другие тренеры меняли его, ситуация была довольно схожей. Это показывает, что дело не в отношении к тренеру, а в его амбициях и желании остаться на поле.

Если через несколько лет Криштиану сам станет тренером, то он сам пройдет через это. Я его не виню, но любой тренер хочет, чтобы все было не так эмоционально, особенно перед камерами.

Не думаю, что это пойдет кому-то на пользу – ни ему, ни одноклубникам. Но это все-таки эмоциональный вид спорта. Игроки бывают эмоциональны, но в этом моменте я совсем не принял это на свой счет».

Португальца поменяли на 72-й минуте, выпустив вместо него Харри Магуаера. Форвард взбесился от ухода с поля и удивил всех слишком эмоциональной реакцией.

Ситуация немного напоминает один из первых матчей Лионеля Месси за ПСЖ, когда тот отказался пожимать руку тренеру Маурисио Почеттино после своей замены, испепелив того взлядом.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы.
Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В МЮ назвали условие, при котором отпустят своего форварда
В МЮ назвали условие, при котором отпустят своего форварда
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:06
Из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы
Из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:05
Рагник: «Участие Роналду в матче с «Вест Хэмом» остается под вопросом»
Рагник: «Участие Роналду в матче с «Вест Хэмом» остается под вопросом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 января 19:09
МЮ выбыл из гонки за Холанда так как считает, что есть только один фаворит в борьбе за игрока
МЮ выбыл из гонки за Холанда так как считает, что есть только один фаворит в борьбе за игрока
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 января 14:55
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
21 января 12:11
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 января 01:27

Новости: Футбол

Жена Малиновского рассказал о походах к целителю в деревне под Одессой
Жена Малиновского рассказал о походах к целителю в деревне под Одессой
Украинские легионеры
12:14
19-летний игрок «Динамо»: «Буду стараться закрепиться в первой команде»
19-летний игрок «Динамо»: «Буду стараться закрепиться в первой команде»
Украинская Премьер-лига
11:57
Лунину ждать еще один шанс? Стало известно о состоянии Куртуа перед следующим матчем «Реала»
Лунину ждать еще один шанс? Стало известно о состоянии Куртуа перед следующим матчем «Реала»
Примерa (Испания)
11:43
«Динамо» начало с разгромной победы на сборах. Обзор матча
«Динамо» начало с разгромной победы на сборах. Обзор матча
Украинская Премьер-лига
11:38
Месси написал сообщение английскому телевизионному эксперту, где назвал того ослом
Месси написал сообщение английскому телевизионному эксперту, где назвал того ослом
Лига 1 (Франция)
11:27
«Челси – «Тоттенхэм»: прогноз на матч
Прогноз «Челси – «Тоттенхэм»: прогноз на матч
Прогнозы
11:25
Ярославский: «Красников не обращался по вопросу приобретения Марлоса»
Ярославский: «Красников не обращался по вопросу приобретения Марлоса»
Первая лига
11:21
Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»
Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»
Премьер-Лига (Англия)
11:07
«Реал» и «Барселона» ведут гонку за звезду чемпионата Франции
«Реал» и «Барселона» ведут гонку за звезду чемпионата Франции
Примерa (Испания)
10:51
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Все новости

Анонсы

Кубок Европы в Буковеле. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Европы в Буковеле. Видео трансляция
14:00
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
WEB
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
16:00
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
17:00
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
WEB
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
18:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45