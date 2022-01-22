Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»

Ральф Рангник и Криштиану Роналду / фото - Mirror

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал для Sky Sports эмоциональное поведение Криштиану Роналду, когда того заменили во время матча с «Брентфордом»:

Такое происходит не впервые. Когда Фергюсон или другие тренеры меняли его, ситуация была довольно схожей. Это показывает, что дело не в отношении к тренеру, а в его амбициях и желании остаться на поле.

Если через несколько лет Криштиану сам станет тренером, то он сам пройдет через это. Я его не виню, но любой тренер хочет, чтобы все было не так эмоционально, особенно перед камерами.

Не думаю, что это пойдет кому-то на пользу – ни ему, ни одноклубникам. Но это все-таки эмоциональный вид спорта. Игроки бывают эмоциональны, но в этом моменте я совсем не принял это на свой счет».