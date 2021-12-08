Фердинанд: «Рангник адаптирует тактику в МЮ, чтобы она подходила Роналду»
Рангник сообщил, что применит ротацию в последнем матче МЮ в групповом раунде ЛЧ
Манкунианцы сыграют против «Янг Бойз»
18:50
Ральф Рангник / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о грядущем матче с «Янг Бойз» в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит ВВС.
– МЮ уже гарантировал себе первое место в группе. Даст ли предстоящий матч возможность посмотреть на игроков, которым нужна практика?
– Да. Я хочу познакомиться с теми, кто не играл против «Кристал Пэлас». И это разумно, ведь впереди – очень насыщенные недели и месяцы. А против «Пэлас» мы показали высокую интенсивность. Нелегко играть на таком уровне одним и тем же составом через каждые три дня. Таким образом, я вижу, что в ротации есть смысл.
Мы хотим выиграть. МЮ хочет побеждать, таков наш идеал. Но сегодня это не так важно для нас. Важнее дать некоторым игрокам возможность показать себя.
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