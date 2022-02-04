Лингард летом намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» как свободный агент
Рангник: «Три недели назад Лингард не хотел уходить из МЮ, но потом передумал»
В итоге вингер все равно остался в команде
07:30
Джесси Лингард / Фото: ВВС
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о судьбе вингера команды Джесси Лингарда. Специалиста цитирует ESPN.
«Три недели назад Джесси не хотел уходить, а потом передумал. Я говорил с ним десять дней назад и мог понять, почему он хочет уйти: ради игрового времени в будущем, ради попадания на ЧМ-2022. И я сказал ему, что позволю уйти, если он найдет себе команду, которая договорится с МЮ об условиях сделки.
Руководство сказало мне, что ни с одним из заинтересованных клубов договориться не удалось.
А перед закрытием трансферного окна мне сказали, что Лингарда лучше сохранить».
Ранее была информация, что Лингард покинет МЮ летом в статусе свободного агента.
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