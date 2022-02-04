Рангник: «Три недели назад Лингард не хотел уходить из МЮ, но потом передумал»

Джесси Лингард / Фото: ВВС

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о судьбе вингера команды Джесси Лингарда. Специалиста цитирует ESPN.

Руководство сказало мне, что ни с одним из заинтересованных клубов договориться не удалось.

А перед закрытием трансферного окна мне сказали, что Лингарда лучше сохранить».