Рангник: «У Киммиха до сих пор проблемы с легкими из-за того, что он не вакцинировался вовремя»

Джошуа Киммих / Фото: Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал свое мнение о вакцинации футболистов. Слова специалиста приводит The Telegraph.

Он подхватил коронавирус, а теперь до сих пор испытывает проблемы с легкими. Надеюсь, после Рождества, уже в новом году, он вернется с полными силами и снова сможет сыграть за «Баварию».

Конечно, я думаю, что в этом вопросе у каждого должно быть право принимать решение, но, как мне кажется, в футболе, а особенно на этом уровне, нужно убеждать игроков вакцинироваться.

Если честно, я не знаю, кто из наших игроков сделал две или три прививки. На этот вопрос может ответить лишь наш медицинский департамент, но от наших врачей я знаю, что уровень привитых игроков в МЮ выше, чем в среднем по АПЛ».