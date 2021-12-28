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Рангник: «У Киммиха до сих пор проблемы с легкими из-за того, что он не вакцинировался вовремя»

Тренер МЮ выступил в поддержку вакцинации
Футбол В Европе
28 декабря 07:30
Рангник: «У Киммиха до сих пор проблемы с легкими из-за того, что он не вакцинировался вовремя»
Джошуа Киммих / Фото: Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал свое мнение о вакцинации футболистов. Слова специалиста приводит The Telegraph.

«У нас есть пример Йозуа Киммиха, который сначала сильно сомневался. Думаю, спустя какое-то время он осознал, что прохождение вакцинации – это хорошая идея.

Он подхватил коронавирус, а теперь до сих пор испытывает проблемы с легкими. Надеюсь, после Рождества, уже в новом году, он вернется с полными силами и снова сможет сыграть за «Баварию».

Конечно, я думаю, что в этом вопросе у каждого должно быть право принимать решение, но, как мне кажется, в футболе, а особенно на этом уровне, нужно убеждать игроков вакцинироваться.

Если честно, я не знаю, кто из наших игроков сделал две или три прививки. На этот вопрос может ответить лишь наш медицинский департамент, но от наших врачей я знаю, что уровень привитых игроков в МЮ выше, чем в среднем по АПЛ».

Ранее вакцинироваться призвал также главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Петр Приходько
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Теги

Йосуа Киммих Бавария Ральф Рангник Манчестер Юнайтед

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