Рангник: «У Киммиха до сих пор проблемы с легкими из-за того, что он не вакцинировался вовремя»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал свое мнение о вакцинации футболистов. Слова специалиста приводит The Telegraph.
«У нас есть пример Йозуа Киммиха, который сначала сильно сомневался. Думаю, спустя какое-то время он осознал, что прохождение вакцинации – это хорошая идея.
Он подхватил коронавирус, а теперь до сих пор испытывает проблемы с легкими. Надеюсь, после Рождества, уже в новом году, он вернется с полными силами и снова сможет сыграть за «Баварию».
Конечно, я думаю, что в этом вопросе у каждого должно быть право принимать решение, но, как мне кажется, в футболе, а особенно на этом уровне, нужно убеждать игроков вакцинироваться.
Если честно, я не знаю, кто из наших игроков сделал две или три прививки. На этот вопрос может ответить лишь наш медицинский департамент, но от наших врачей я знаю, что уровень привитых игроков в МЮ выше, чем в среднем по АПЛ».
Ранее вакцинироваться призвал также главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.