Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал BBC поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в матче АПЛ.

Мы упустили возможность забить при моменте у Бруну Фернандеша, когда можно было бы забить важный первый гол. У нас было два хороших момента: один у Бруну, а второй у Криштиану Роналду, который, к сожалению, оказался в офсайде. В общем, нам просто нужно найти баланс в команде, как в обороне, так и в нападении».