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Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»

Тренер – о поражении «Вулверхэмптону»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:50
Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»
Фото: Goal.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал BBC поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в матче АПЛ.

«Мы не играли хорошо от слова совсем, ни индивидуально, ни коллективно. В первом тайме у нас были серьезные проблемы с тем, чтобы держать их подальше от нашей штрафной и наших ворот. Во втором тайме мы изменили расстановку, поставив трех защитников, и мы стали лучше контролировать игру. Матч показал, что у нас впереди много работы, особенно при отборе мяча. У нас было слишком много невынужденных ошибок, и мы должны стать лучше. Это проблема всей команды.

Мы упустили возможность забить при моменте у Бруну Фернандеша, когда можно было бы забить важный первый гол. У нас было два хороших момента: один у Бруну, а второй у Криштиану Роналду, который, к сожалению, оказался в офсайде. В общем, нам просто нужно найти баланс в команде, как в обороне, так и в нападении».


«Вулверхэмптон» обыграл МЮ на выезде впервые за 42 года.

Андрей Усмонов
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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Вулверхэмптон

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